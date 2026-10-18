Спасатели нашли туриста, заблудившегося у Каракольских озер Алтая из‑за снегопада

Плохая видимость не позволила 27‑летнему путешественнику вернуться на турбазу

18 октября 2026, 17:41, ИА Амител

Спасение туриста / Фото: МЧС Республики Алтай

Турист, заблудившийся у Каракольских озер из‑за снегопада, был найден спасателями, сообщили в главке МЧС по Республике Алтай.

По данным ведомства, 27‑летний житель Алтайского края отправился в поход днем, но не зарегистрировал свой маршрут. К вечеру погода резко ухудшилась — начался снегопад, видимость сильно снизилась.

Из‑за этого мужчина не смог самостоятельно вернуться на туристическую базу, где проживал. Осознав, что сбился с пути, турист позвонил и передал свои координаты, попросив о помощи.

На вызов оперативно отреагировали: к месту выдвинулись пять сотрудников Алтайского поисково‑спасательного отряда МЧС России, задействовав две единицы техники. Спасатели обнаружили мужчину. По информации ведомства, медицинская помощь ему не понадобилась.