Спасатели нашли туриста, заблудившегося у Каракольских озер Алтая из‑за снегопада
Плохая видимость не позволила 27‑летнему путешественнику вернуться на турбазу
18 октября 2026, 17:41, ИА Амител
Турист, заблудившийся у Каракольских озер из‑за снегопада, был найден спасателями, сообщили в главке МЧС по Республике Алтай.
По данным ведомства, 27‑летний житель Алтайского края отправился в поход днем, но не зарегистрировал свой маршрут. К вечеру погода резко ухудшилась — начался снегопад, видимость сильно снизилась.
Из‑за этого мужчина не смог самостоятельно вернуться на туристическую базу, где проживал. Осознав, что сбился с пути, турист позвонил и передал свои координаты, попросив о помощи.
На вызов оперативно отреагировали: к месту выдвинулись пять сотрудников Алтайского поисково‑спасательного отряда МЧС России, задействовав две единицы техники. Спасатели обнаружили мужчину. По информации ведомства, медицинская помощь ему не понадобилась.
18:06:09 18-10-2026
Там тоже медведи есть. Всё не имётся?
19:39:05 18-10-2026
Гость (18:06:09 18-10-2026) Всё не имётся?Это как?
15:43:58 22-10-2026
А про местного , который на пасеку пошел, что известно??