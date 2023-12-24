Спасатели помогли женщине, сломавшей ногу на Лыжне здоровья в Барнауле

Скорая помощь по лесу проехать не смогла

24 декабря 2023, 14:26, ИА Амител

Фото: t.me/mchs_altkray

В Барнауле спасатели помогли женщине, которая сломала ногу на Лыжне здоровья. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

"Неосторожная лыжница между 18 и 19 километром трассы сломала ногу", – сказано в сообщении.

Машина скорой помощи не могла проехать к пострадавшей по лесу. На помощь отправилась команда спасателей Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени В. В. Зюкова.

На снегоходе специалисты доставили женщину медикам. Предположительно, у нее перелом шейки бедра.