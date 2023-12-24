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Спасатели помогли женщине, сломавшей ногу на Лыжне здоровья в Барнауле

Скорая помощь по лесу проехать не смогла

24 декабря 2023, 14:26, ИА Амител

Фото: t.me/mchs_altkray
Фото: t.me/mchs_altkray

В Барнауле спасатели помогли женщине, которая сломала ногу на Лыжне здоровья. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

"Неосторожная лыжница между 18 и 19 километром трассы сломала ногу", – сказано в сообщении.

Машина скорой помощи не могла проехать к пострадавшей по лесу. На помощь отправилась команда спасателей Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени В. В. Зюкова. 

На снегоходе специалисты доставили женщину медикам. Предположительно, у нее перелом шейки бедра.

Барнаул Происшествия

Комментарии 6

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Гость

14:35:07 24-12-2023

А что там такое между 18м и 19м км?? Знает кто нибудь?

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Гость

17:33:25 24-12-2023

Гость (14:35:07 24-12-2023) А что там такое между 18м и 19м км?? Знает кто нибудь?... Ничего особенного, длинный пологий спуск. Но, учитывая обледеневшие валы от старых противопожарных пропашек сбоку, вполне вероятно "удачно" ударится об них при падении.

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Гость

17:36:03 24-12-2023

Гость (14:35:07 24-12-2023) А что там такое между 18м и 19м км?? Знает кто нибудь?... Там... ВОСЕМНАДЦАТЫЙ С ПОЛОВИНОЙ КИЛОМЕТР!!!

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Гость

18:52:42 24-12-2023

Гость (14:35:07 24-12-2023) А что там такое между 18м и 19м км?? Знает кто нибудь?... Женщина неосторожная и сосна.

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Гость

20:48:29 24-12-2023

Гость (14:35:07 24-12-2023) А что там такое между 18м и 19м км?? Знает кто нибудь?... Там самая приятная часть пути из 25 километров. Небольшие горочки, вниз разгоняешься и по инерции взлетаешь вверх и так далее. Я ни разу не профи, но еду там со скоростью больше 20км/час. А вообще общее снижение на 30 метров по вертикали, так что ничего "военного". Сочувствую пострадавшей, травма крайне неприятная.

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гость

23:05:55 24-12-2023

спуск затяжной

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