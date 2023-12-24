Спасатели помогли женщине, сломавшей ногу на Лыжне здоровья в Барнауле
Скорая помощь по лесу проехать не смогла
24 декабря 2023, 14:26, ИА Амител
Фото: t.me/mchs_altkray
В Барнауле спасатели помогли женщине, которая сломала ногу на Лыжне здоровья. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.
"Неосторожная лыжница между 18 и 19 километром трассы сломала ногу", – сказано в сообщении.
Машина скорой помощи не могла проехать к пострадавшей по лесу. На помощь отправилась команда спасателей Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени В. В. Зюкова.
На снегоходе специалисты доставили женщину медикам. Предположительно, у нее перелом шейки бедра.
14:35:07 24-12-2023
А что там такое между 18м и 19м км?? Знает кто нибудь?
17:33:25 24-12-2023
Гость (14:35:07 24-12-2023) А что там такое между 18м и 19м км?? Знает кто нибудь?... Ничего особенного, длинный пологий спуск. Но, учитывая обледеневшие валы от старых противопожарных пропашек сбоку, вполне вероятно "удачно" ударится об них при падении.
17:36:03 24-12-2023
Гость (14:35:07 24-12-2023) А что там такое между 18м и 19м км?? Знает кто нибудь?... Там... ВОСЕМНАДЦАТЫЙ С ПОЛОВИНОЙ КИЛОМЕТР!!!
18:52:42 24-12-2023
Гость (14:35:07 24-12-2023) А что там такое между 18м и 19м км?? Знает кто нибудь?... Женщина неосторожная и сосна.
20:48:29 24-12-2023
Гость (14:35:07 24-12-2023) А что там такое между 18м и 19м км?? Знает кто нибудь?... Там самая приятная часть пути из 25 километров. Небольшие горочки, вниз разгоняешься и по инерции взлетаешь вверх и так далее. Я ни разу не профи, но еду там со скоростью больше 20км/час. А вообще общее снижение на 30 метров по вертикали, так что ничего "военного". Сочувствую пострадавшей, травма крайне неприятная.
23:05:55 24-12-2023
спуск затяжной