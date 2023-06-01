Спасатели вызволили из задымленного дома четверых детей в Барнауле

Возгорание произошло подвале пятиэтажного дома — дым быстро распространился по строению

01 июня 2023, 22:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Пожар произошёл в подвале пятиэтажного дома на улице Чеглецова в Барнауле. Как сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю, сильное задымление распространилось по дому – спасателям пришлось эвакуировать детей.

Всего из задымлённой зоны вызволили 10 человек, в том числе четверых детей. Ещё 10 человек спасло звено газодымозащитной службы по лестничному маршу.

На месте работали две автоцистерны и девять человек личного состава, была подана автолестница. В результате происшествия никто не пострадал.