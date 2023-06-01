Спасатели вызволили из задымленного дома четверых детей в Барнауле
Возгорание произошло подвале пятиэтажного дома — дым быстро распространился по строению
01 июня 2023, 22:32, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Пожар произошёл в подвале пятиэтажного дома на улице Чеглецова в Барнауле. Как сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю, сильное задымление распространилось по дому – спасателям пришлось эвакуировать детей.
Всего из задымлённой зоны вызволили 10 человек, в том числе четверых детей. Ещё 10 человек спасло звено газодымозащитной службы по лестничному маршу.
На месте работали две автоцистерны и девять человек личного состава, была подана автолестница. В результате происшествия никто не пострадал.
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