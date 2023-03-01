Спасённого беркута выпустили в природу в Алтайском крае

Птицу, неспособную летать и добывать пищу, нашли в октябре прошлого года

01 марта 2023, 12:54, ИА Амител

Фото: Минприроды Алтайского края

В Алтайском крае выпустили на свободу беркута, которого спасли в октябре прошлого года, сообщили в региональном Минприроды.

Охотинспекторы тогда нашли птицу в Солонешенском районе. Она не могла летать и добывать себе пищу.

"В течение четырёх месяцев с ней занимались специалисты фонда "Балобан" и уже в феврале этого года смогли сделать заключение – беркут готов к жизни в природе. В канун наступления весны на территории Чинетинского заказника беркута выпустили в природную среду", – говорится в сообщении.

По заключению орнитологов данная птица является годовалой самкой, поэтому её шансы на адаптацию в естественной среде обитания достаточно высоки. А запрет охоты и особая охрана заказника снизят риск вмешательства человека в её судьбу, подчёркивают в ведомстве.

Фото: Минприроды Алтайского края