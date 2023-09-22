"Спасибо, Маруся": "Ростелеком" представил алтайским бизнесвумен умную колонку

Рассказываем, что умеет "Капсула" и как она может помочь в быту и на работе

22 сентября 2023, 12:00, ИА Амител erid: LjN8Jucwa

"Путешествие к истокам истории" / Фото: Дмитрий Лямзин / altapress.ru

"Ростелеком" в Барнауле поддержал бизнес-мероприятие "Женский клуб", участие в котором приняли представительницы известных алтайских компаний. Традиционную встречу провел издательский дом "Алтапресс".

Во время встречи организаторы устроили розыгрыш призов, на который "Ростелеком" предоставил разработанную совместно с VK* умную колонку "Капсула" с голосовым помощником Марусей. Ее обладательницей стала главный бухгалтер ООО "Европейская косметология плюс" Ольга Пойшс.

"Центр косметологии в Барнауле на Папанинцев,102, работает больше 15 лет. В середине октября мы откроем салон после капитального ремонта, наши клиенты с нетерпением ждут этого. Я уже решила, что поставлю умную колонку в обновленном кабинете, чтобы Маруся помогала необходимой информацией в рабочее время, а в перерывах между делами развлекала музыкой или чем-то полезным", ­– поделилась Ольга Пойшс.

"Капсула" ­– одно из интеллектуальных решений с использованием искусственного интеллекта.

Акустическая система с помощью голоса управляет умным домом и видеосервисом Wink* "Ростелекома", активирует по команде не только розетки и лампочки, но также чайники, пылесосы и другую бытовую технику известных мировых производителей.

"Капсула" поможет бизнес-леди быстро справиться с повседневными заботами:

предложит завтрак;

сообщит погоду;

расскажет о курсе валют;

напомнит дни рождения партнеров и друзей.

Находясь в магазине, к помощнице можно обратиться через мобильное приложение, чтобы она напомнила список продуктов. Кроме того, Маруся проинформирует свою хозяйку о планах на день, а в нужный час пришлет оповещение о событии.

"Современная женщина успевает одновременно вести домашнее хозяйство, воспитывать детей и управлять рабочим коллективом. При такой нагрузке умные продукты "Ростелекома" ­– отличные помощники. С ними можно успешно совмещать бизнес и личные заботы: более комфортно работать в офисе и быстро решать бытовые вопросы", ­– отметила руководитель группы активных продаж Алтайского филиала "Ростелекома" Марина Анфимова.

Узнать, что еще может Маруся, и о других умных продуктах "Ростелекома" можно на сайте. При заказе колонки по номеру 8 800 1000 800 клиенты получают от 6 до 12 месяцев VK Музыки и Wink в подарок.

*VK ("ВиКей" ­–"ВКонта́кте"); Wink ("Винк").

ПАО "Ростелеком"

Реклама