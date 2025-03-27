Рассказываем, чем обработать посевы

27 марта 2025, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFGAX1Qk

Лук. Чеснок / Изображение сгенерировано нейросетью Dall-E / amic.ru

Луковая муха ­– крошечный вредитель, способный нанести серьезный ущерб посевам лука, чеснока, шалота, шнитт-лука и даже цветочным луковицам, представляет собой серьезную угрозу для аграриев. Ее нашествие может привести к потере части урожая, а широкое распространение только усиливает вредоносность.

Причины и признаки заражения

Посадки заражаются из почвы, когда зимующие там пупарии с наступлением весны выходят на поверхность и заселяют растения. Взрослые особи могут прилететь из отдаленных мест, даже если вблизи нет колоний луковой мухи. Самки откладывают яйца в мае. Личинки обычно уходят зимовать в почву на глубину 10–20 см, где они окукливаются, чтобы по весне превратиться во взрослое насекомое.

Основная сложность борьбы с луковой мухой в том, что ее трудно заметить из-за малого размера. Взрослая особь достигает в длину 5–7 мм. Тельце насекомого светло-серого цвета, что также затрудняет обнаружение.

Вредят культурам не сами мухи, а их личинки. Заметить их еще сложнее. Личинки прогрызают луковицы, ухудшая их товарные качества. Обычно на одной луковице питается целая колония личинок. Обнаружить вредителей можно, разрезав луковицу или головку чеснока.

Эффективные средства от луковой мухи

Вредитель неприхотлив и встречается в большей части регионов, где возделывают луковичные культуры, иногда даже на Крайнем Севере. Мухе не страшны засухи, пониженные температуры и влажность. Если условия для развития оптимальны ­– стоит теплая и влажная погода, – вредитель успевает произвести три поколения за сезон. Поэтому бороться с ним нужно комплексно, обязательно применяя средства химической защиты .

Среди современных инсектицидных препаратов одно из наиболее эффективных средств борьбы с луковой мухой и другими листогрызущими насекомыми – "Актара" ®, обладающее кишечно-контактным действием. Средство избавляет от вредителей и их личинок, его можно использовать при высоких температурах, не смывается дождем.

"Актара"® подходит для обработки почвы. Средство дает максимальный результат в период откладывания яиц (с конца мая по конец июня).

ООО "Сингента"

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