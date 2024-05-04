Специалист рассказала, сколько хранятся куличи, пасха и крашеные яйца

Больших запасов делать не стоит

04 мая 2024, 07:00, ИА Амител

Крашеные яйца / Фото: unsplash.com

Нутрициолог DocMa, специалист по коррекции веса и психологии пищевого поведения Анастасия Явхута рассказала, сколько можно хранить пасхальные угощения. Как сообщает "Секрет фирмы", больше всех внимания требует творожная пасха.

Как отметила Явхута, этот продукт из творога, сливок и яиц, который из-за наличия скоропортящихся ингредиентов имеет самый малый срок годности. По рекомендациям Роспотребнадзора, такие продукты должны храниться в холодильнике при температуре 2-4 °C и употребляться в течение одного-двух дней. Если в составе используются сырые яйца, то срок еще меньше – всего 24 часа.

Кулич хранится дольше – при комнатной температуре в течение нескольких дней. Разумеется, при условии герметичной упаковки, защищающей от воздуха и влаги. Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA) рекомендует для более длительного хранения поместить кулич в холодильник или морозильник – там он может простоять несколько месяцев.

Крашеные вареные яйца можно хранить в течение недели в холодильнике. Оставлять их при комнатной температуре более двух часов не рекомендуется, поскольку это увеличивает риск развития бактериальных заболеваний. Яйца, которые были вне холодильника более шести часов, считаются непригодными для употребления. Очищенные же можно хранить в холодильнике до 48 часов.