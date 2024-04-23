Специалистам органов местного самоуправления рассказали, как снизить бюрократизацию

И как еще помогают бережливые технологии

23 апреля 2024, 11:45, ИА Амител

Александр Вагенлейтер / Фото: АЦКР

Как работать быстрее и эффективнее, как оптимизировать лишние бюрократические процессы? Об этом работникам органов МСУ рассказал руководитель Регионального центра компетенций Алтайского края Александр Вагенлейтер. РЦК создан в регионе в рамках реализации национального проекта "Производительность труда".

Встреча прошла в рамках совещания по итогам деятельности Министерства экономического развития Алтайского края за 2023 год. Речь шла о бережливом производстве и составляющих успеха в проектах по повышению производительности труда.

"Бережливое производство позволяет сократить операционные затраты, снизить бюрократизацию, увеличить скорость и качество оказания услуг. Это все можно реализовывать в рамках проектов по оптимизации", – рассказал Вагенлейтер.

При этом важны не только инструменты и методы улучшений, но и поддержка руководства, в том числе и по управлению изменениями и обучению персонала. И, как правило, успеха в программе достигают именно те руководители, которые сами принимают активное участие, создают команду руководителей и сотрудников в поддержку предстоящих улучшений, лично объясняют необходимость изменений.

Бережливое производство – концепция управления производством и предприятием. В ее основе система постоянного улучшения процессов и устранения всех потерь. Это позволяет значительно повышать эффективность работы.

Нацпроект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях (с объемом годовой выручки от 400 млн рублей). В числе участников компании базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля.