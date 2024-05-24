Специалисты "Алтайкрайэнерго" стали финалистами конкурса профмастерства ProСбыт 2024

Участие в состязаниях приняли сотрудники более 40 компаний со всей страны

24 мая 2024, 12:10, ИА Амител

Николай Серебряков и Ольга Таякина / Фото: npgp.ru/konkurs

13-14 мая 2024 года в Ярославле состоялся финальный этап первого всероссийского конкурса профессионального мастерства специалистов энергосбытовых компаний ProСбыт. Организатором выступила Ассоциация ГП и ЭСК. А участниками стали 370 сотрудников более 40 компаний России. В том числе и специалисты АО "Алтайкрайэнерго".

"Алтайкрайэнерго" представляли начальник отдела работы на оптовом рынке Николай Серебряков и заместитель начальника управления сбыта электроэнергии – начальник отдела реализации электрической энергии Ольга Таякина. Они успешно прошли заочный тур, где в форме тестирования ответили на сложные вопросы о законодательном регулировании энергосбытовой деятельности и функционировании модели рынков электрической энергии и мощности. Кроме того, Серебряков и Таякина подготовили видеопредставление о своих профессиональных достижениях и увлечениях.

За победу в финальном состязании боролись 58 участников (восемь команд), набравших наибольшее количество баллов по итогам отборочного этапа конкурса. В их числе были и специалисты "Алтайкрайэнерго".

Конкурс профессионального мастерства ProСбыт 2024 / Фото: npgp.ru/konkurs

Два дня представители энергосбытовых компаний посещали обучающие мероприятия, отрабатывали навыки командной работы, решали сложные бизнес-кейсы на основе актуальных проблем:

моделирование системы гибкого ценообразования для населения;

разработка схемы взаимодействия гарантирующего поставщика с просьюмерами;

создание модели организованной платформы по розничной торговле электроэнергией;

управление спросом.

Темы кейсов распределяли между команд жеребьевкой. Работы участников оценивало экспертное жюри, в которое вошли представители Минэнерго России, ФАС России, Ассоциации "НП Совет рынка", руководители крупнейших энергосбытовых холдингов – участников Ассоциации ГП и ЭСК.

"Благодаря конкурсу мы обсудили с коллегами из других сбытовых компаний внедрение ИСУ, переход на электронные квитанции, выстраивание эффективной работы по взысканию просроченной дебиторской задолженности и другие насущные вопросы. Также заинтересовал опыт взаимодействия с операторами по обращению с ТКО в части доставки платежных поручений потребителям и оказания агентских услуг по приёму платежей", – рассказал Николай Серебряков.

Ольга Таякина добавила, что испытание было непростым, ведь это большая ответственность как перед компанией, так и перед регионом. Да и график был очень насыщенным. Но у нее остались самые замечательные впечатления.

"Мы прошли это испытание с полной отдачей и показали хороший результат. Приобрели новый опыт, услышали мнение компетентного жюри и поняли куда дальше профессионально расти. Спасибо руководству компании за доверие, а коллективу организаторов за профессионализм в проведении мероприятия", – подчеркнула Ольга Таякина.

По итогам конкурса команды, в составе которых принимали участие специалисты "Алтайкрайэнерго", заняли второе и третье места в общекомандном рейтинге.