Специалисты билайн бизнеса оцифровали отдаленный алтайский молочный комплекс "Яново"

Преодолев логистические трудности, компания обеспечила качественную связь на предприятии

28 февраля 2025, 12:00, ИА Амител erid: 2VSb5z2XeQx

Работник предприятия / Фото: aleksandarlittlewolf / freepik.com

Агрохолдинг "Румелко" доверил специалистам билайн бизнеса комплексное оснащение молочного комплекса "Яново". На предприятии, рассчитанном на производство 35 тысяч тонн молока в год, необходимо было создать современную цифровую инфраструктуру: построить структурированные кабельные системы и локальные вычислительные сети, установить системы пожарной сигнализации, видеонаблюдения и контроля доступа, развернуть Wi-Fi*-сеть, а также улучшить качество мобильной связи билайн.

Менее чем за год реализации проекта удалось полностью оцифровать рабочие места, оптимизировать бизнес-процессы и создать комфортные условия для работы персонала комплекса.

Компании было важно найти надежного подрядчика, который сможет организовать работу на отдаленной от города территории (находится в 40 км от ближайшего крупного населенного пункта), говорит директор по животноводству МК "Яново" Ирина Щепель. Специалисты билайн бизнеса нашли локального партнера, оптимизировали ранее спроектированную систему, а также успели выполнить поставленную задачу в кратчайшие сроки.

"Для билайн бизнеса важно поддерживать инвестиционные проекты в сельское хозяйство, которые производят сырье для обеспечения жителей качественными продуктами питания, создают рабочие места и делают это инновационно: нам удалось оптимизировать работу сотрудников на предприятии, где будут содержать около 7 тыс. голов скота. Мы столкнулись с определенными логистическими сложностями, но смогли решить поставленные задачи, во многом благодаря большой сети партнеров билайн бизнеса", – комментирует руководитель направления корпоративного бизнеса билайн Оксана Гинатулина.

МК "Яново" входит в группу "Румелко", которая связана с "НЛМК" – собственником градообразующего предприятия Заринска "Алтай-Кокса". "Румелко" – группа компаний, специализирующаяся на молочном животноводстве и растениеводстве.

Один из крупнейших поставщиков телекоммуникационных и IT*-сервисов в России билайн бизнес развивает продукты и услуги, которые направлены на защиту от киберугроз и атак, продвигает технологии больших данных и аналитики, развивает решения в сфере digital*-рекламы, цифровой трансформации бизнеса, а также облачную инфраструктуру и инструменты по защите и управлению ею.

* Wi-Fi ("Вай-Фай"); IT ("АйТи"); Digital ("Диджитал")

Фото: freepik.com

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