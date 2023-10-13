Специалисты БСК рассказали барнаульским студентам о работе в компании

Студенты архитектурно-строительного колледжа встретились с потенциальным работодателем

13 октября 2023, 16:21, ИА Амител

12 октября в стенах Алтайского архитектурно-строительного колледжа (ААСК) прошла встреча представителя Барнаульской сетевой компании со студентами 1-3 курсов – будущими электромонтажниками. Ребятам рассказали о работе в БСК, корпоративной культуре, актуальных вакансиях.

"Как будет оплачиваться практика? Сколько зарабатывают специалисты? Каковы условия труда?" – вот три вопроса, которые чаще всего задают студенты. У нас полный набор ответственного работодателя: "белая" заработная плата, соцпакет, служебный транспорт, корпоративные мероприятия, бесплатные занятия в спортзале, подарки сотрудникам к важным событиям в жизни, таким как свадьба и рождение детей, а также возможность начать свой профессиональный путь, не имея опыта работы по специальности", – отметила ведущий специалист отдела по управлению персоналом Ирина Меркулова.

За два последних года в штат БСК были приняты шесть молодых специалистов с профильным – электротехническим и энергетическим – образованием. Пятеро продолжают работать на текущий момент.

ООО "Барнаульская сетевая компания" обслуживает более 3200 км электрических сетей, около 1200 трансформаторных подстанций, 57 распределительных пунктов и 5 понизительных подстанций.