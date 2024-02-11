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Специалисты назвали одни из самых полезных для человека продуктов

Они положительно влияют на сосуды и уровень сахара в крови

11 февраля 2024, 16:58, ИА Амител

Красная фасоль / Фото: pxhere.com
Красная фасоль / Фото: pxhere.com

Врачи назвали продукты, которые являются самыми полезными для человеческого организма. Об этом сообщает ОСН.

В список самых полезных продуктов вошли горох, чечевица, фасоль, соя, нут и арахис. При сочетании бобовых с мясом можно получить большое количество белка и аминокислот.

Зернобобовые способствуют профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, а также подходят людям с гипертонией.

Фасоль, горох и чечевица также отличаются высоким содержанием клетчатки, которая усваивается правильным образом. Поэтому они полезны для пищеварительной системы, сосудов и сердца.

Также отмечается, что у этих продуктов низкий гликемический индекс.

Продукты

Комментарии 7

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Элен без ребят

17:02:58 11-02-2024

соя?! ГМО-соя, которая меняет гормональный фон у мужчин, превращая их в жЫрных бабищ? эти ученые работают на "золотой миллиард", сокращая поголовье остальных? пс. для тех, кто не в курсе: другой сои в мире НЕТ, как и кукурузы.

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Гость

18:01:06 11-02-2024

Элен без ребят (17:02:58 11-02-2024) соя?! ГМО-соя, которая меняет гормональный фон у мужчин, пре... В чем-то Вы возможно и правы, про действие ГМО, но в России НЕ-ГМО Соя, поэтому Китай её и покупает, 2 государства осталось где ГМО ограничено РФ и Китай, а вот Кукурузу надо искать именно нашу, не привозную

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Гость

18:05:16 11-02-2024

Элен без ребят (17:02:58 11-02-2024) соя?! ГМО-соя, которая меняет гормональный фон у мужчин, пре... Антинаучный бред

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Журнал 'Наука и выпивка'

22:12:28 11-02-2024

ГМО-соя, которая меняет гормональный фон у мужчин----------Элен, сознайся- ты поэтому без ребят?

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Гость

17:29:27 11-02-2024

Цитата: "При сочетании бобовых с мясом". ***** Это будет уже адская и крайне губительная для здоровья смесь. Гипертоникам и сердечникам бобовые подходят только как полный заменитель мяса. С фруктами и овощами они действительно позволяют в кратчайшие сроки без лекарств избавиться от сердечно-сосудистых проблем. Мясо для гипертоников и сердечников - это верная ранняя смерть.

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Гость

19:30:48 11-02-2024

Всё полезно, что в рот полезло!

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гость

21:52:00 11-02-2024

Вся соя ГМО, лучше потреблять бобовые - фасоль, горох, выращенные на своем огороде

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