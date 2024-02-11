Специалисты назвали одни из самых полезных для человека продуктов

Они положительно влияют на сосуды и уровень сахара в крови

11 февраля 2024, 16:58, ИА Амител

Красная фасоль / Фото: pxhere.com

Врачи назвали продукты, которые являются самыми полезными для человеческого организма. Об этом сообщает ОСН.

В список самых полезных продуктов вошли горох, чечевица, фасоль, соя, нут и арахис. При сочетании бобовых с мясом можно получить большое количество белка и аминокислот.

Зернобобовые способствуют профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, а также подходят людям с гипертонией.

Фасоль, горох и чечевица также отличаются высоким содержанием клетчатки, которая усваивается правильным образом. Поэтому они полезны для пищеварительной системы, сосудов и сердца.

Также отмечается, что у этих продуктов низкий гликемический индекс.