Специалисты педуниверситета проведут для родителей 100 тысяч консультаций в Год семьи

Встречи состоятся в рамках проекта "Семья – планета детства"

30 марта 2024, 11:00, ИА Амител

Консультация / Фото: пресс-служба АлтГПУ

В Год семьи Алтайский государственный педуниверситет проведет 100 тысяч бесплатных консультаций для родителей, чтобы оказать профессиональную помощь семьям в обучении, развитии и воспитании ребенка. Перед вузом стоит задача по повышению родительской компетентности, в Алтайском крае сейчас около 600 тысяч несовершеннолетних детей.

Проект по консультированию родителей, получивший название "Семья – планета детства", существует в вузе с 2020 года. Количество оказанных консультаций за это время выросло с 10 до 50 тысяч. Поэтому цель в 100 тысяч консультаций хоть и звучит внушительно, но, как показывает практика, по силам коллективу АлтГПУ.

"Традиционно к консультированию в рамках проекта были вовлечены психологи педагогии вуза, а также специалисты партнерских организаций. Задача по количеству консультаций в этом году показала, что прежними силами ее решить будет проблематично. Это осознание привело к привлечению новых сил и расширению спектра тематики для консультирования. В этом году консультирование родителей будем осуществлять силами шести институтов", – рассказала ректор вуза Ирина Лазаренко.

Помимо традиционных тем, касающихся профилактики конфликтов, трудностей межличностной коммуникации, развития детей с ОВЗ и т.д. каждый институт внес темы по актуальным вопросам, которые часто возникают у родителей, например:

учить или не учить второй иностранный язык;

как воспитывать в семье через литературу;

как защитить семью от интернет-мошенничества;

как "оторвать" ребенка от гаджетов и привлечь к спорту.

Эти и многие другие вопросы родители смогут задать на консультации и получить профессиональный ответ.

Консультация / Фото: пресс-служба АлтГПУ

Бесплатные встречи проведут в очном и дистанционном формате (по телефону, видеосвязи), индивидуально и группах. Кроме того, в этом году специалисты педуниверситета выезжают по запросу муниципалитетов в села Алтайского края и проводят консультирование на местах.