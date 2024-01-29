Специалисты получили расшифровку самописцев сбитого Ил-76

Черные ящики доставили в специальную лабораторию еще на прошлой неделе

29 января 2024, 16:50, ИА Амител

Обломки упавшего Ил-76 / Фото: readovka

Специалисты получили предварительную расшифровку бортовых самописцев военно-транспортного самолета Ил-76, который под Белгородом сбили украинские военные. Как информирует телеканал "360", об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Черные ящики доставили в специальную лабораторию еще на прошлой неделе. Состояние удовлетворительное, они пригодны для дешифровки.

"Предварительные данные уже получили. Расшифровка займет около получаса, после чего начнется ее осмысление", – сказал источник.Судно рухнуло в Белгородской области 24 января. По данным Минобороны, его сбил зенитный комплекс ВСУ из Харьковской области. На борту было 65 украинских военнопленных для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли.

26 января президент Путин назвал произошедшее преступлением Киева: "Или "по неосторожности" <...> или специально, но в любом случае это преступление", – заявлял он.