Уже третий год подряд компания оказывает такую помощь

18 мая 2023, 12:00, ИА Амител 4CQwVszH9pSapxMjsD6

Уборка территории дома-интерната / Фото: "Росводоканал Барнаул"

"Росводоканал Барнаул" провёл субботник на территории барнаульского дома-интерната для престарелых и инвалидов (ветеранов войны и труда). В этом году к представителям Совета молодых специалистов присоединились и другие работники компании.

Сотрудники водоканала собрали 40 больших мешков мусора и ветоши.

Уже третий год подряд водоканал откликается на просьбу дома-интерната о помощи в уборке. В регионе сейчас действует особый противопожарный режим, поэтому важно быстро очистить большую территорию учреждения от прошлогодних листьев.

Руководство интерната каждый год направляет в адрес компании благодарственные письма за оказанную помощь.

ООО "Барнаульский водоканал"

Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 116

Телефон: 8 (3852) 500-101

E-mail: office_brn@rosvodokanal.ru

barnaul.rosvodokanal.ruООО "Барнаульский Водоканал"

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