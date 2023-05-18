Специалисты "Росводоканал Барнаул" провели субботник на территории дома-интерната
Уже третий год подряд компания оказывает такую помощь
18 мая 2023, 12:00, ИА Амител 4CQwVszH9pSapxMjsD6
"Росводоканал Барнаул" провёл субботник на территории барнаульского дома-интерната для престарелых и инвалидов (ветеранов войны и труда). В этом году к представителям Совета молодых специалистов присоединились и другие работники компании.
Сотрудники водоканала собрали 40 больших мешков мусора и ветоши.
Уже третий год подряд водоканал откликается на просьбу дома-интерната о помощи в уборке. В регионе сейчас действует особый противопожарный режим, поэтому важно быстро очистить большую территорию учреждения от прошлогодних листьев.
Руководство интерната каждый год направляет в адрес компании благодарственные письма за оказанную помощь.
ООО "Барнаульский водоканал"
Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 116
Телефон: 8 (3852) 500-101
E-mail: office_brn@rosvodokanal.ru
barnaul.rosvodokanal.ruООО "Барнаульский Водоканал"
12:56:37 18-05-2023
Вот ничего себе пенсионеры мусорят