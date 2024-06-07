Специалисты СГК выявили 42 дефекта на бийской тепломагистрали

Работы по их устранению продолжаются

07 июня 2024, 22:45, ИА Амител

Работы на теплосетях / Фото: barnaul.org

В Бийске энергетики устраняют порывы на тепломагистрали №2, выявленные в ходе гидравлических испытаний. Как сообщает пресс-служба местного филиала СГК, по состоянию на 7 июня на сетях выявили 42 дефекта.

Уточняется, что 13 поломок выявили на магистральных трубопроводах. Еще 29 — на квартальных. Лишь за предыдущий день вскрылось 9 дефектов в центральной части Бийска.

Работы по ликвидации прорывов продолжаются. В частности, двое суток рабочие чинили трубопровод на улице Чайковского. Далее на очереди — трубопроводы с максимальным количеством подключенных потребителей по улицам Ленина, Мерлина и Красноармейской.

Напомним, что в связи с выявленными повреждениями гидроиспытания по тепломагистрали №2 планируют продлить по меньшей мере до 14 июня.