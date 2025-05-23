Шестая спартакиада среди предпринимателей пройдет на Алтае
Мероприятие проведут в селе Бочкари
23 мая 2025, 08:00, ИА Амител
Спартакиада среди представителей малого и среднего бизнеса и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства пройдет в Алтайском крае в селе Бочкари 31 мая в шестой раз.
Как рассказали организаторы, выбор площадки не случаен: в этом году соревнования объединят с туристической составляющей. В частности, спортсмены после турнира смогут познакомиться с инфраструктурой села и отдохнуть на природе.
В этом году в список спортивных дисциплин войдут:
- бадминтон;
- волейбол пляжный;
- гиревой спорт;
- дартс;
- настольный теннис;
- петанк;
- стритбол;
- футбол;
- шахматы;
- хоккей 3х3;
- спортивное метание ножей;
- эстафета.
Торжественное открытие спартакиады состоится в 10 часов. После соревнований в 17 часов начнется церемония закрытия, а дальше участников ждет развлекательная программа и посещение завода "Бочкари" следующим утром.
Организаторы напомнили, что к участию допускаются дети: для них будет множество локаций, где они смогут заработать свои призы. Гриль, напитки, сувенирная продукция сделают участие и отдых более комфортным.
Общее руководство подготовкой соревнований осуществляется Алтайским краевым отделением Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России", управлением Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, НО "Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства", Алтайским краевым отделением ВФСО "Трудовые резервы", автономной некоммерческой организацией "Центр поддержки и развития физической культуры "На спорте", муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования "Спортивная школа" Целинного района с информационной поддержкой Министерства спорта Алтайского края.
Узнать подробности и уточнить организационные вопросы турнира можно у Галины Бессоновой по телефону: 89132186717.
08:02:09 23-05-2025
Спартакиада, где чего стянуть и продать?
23:51:52 23-05-2025
Гость (08:02:09 23-05-2025) Спартакиада, где чего стянуть и продать? ... Мяч в голову прилетел или конем кто-то зарядил шахматным? Весна вроде заканчивается.