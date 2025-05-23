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Шестая спартакиада среди предпринимателей пройдет на Алтае

Мероприятие проведут в селе Бочкари

23 мая 2025, 08:00, ИА Амител

Спартакиада предпринимателей на Алтае / Фото: предоставлено организаторами

Спартакиада среди представителей малого и среднего бизнеса и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства пройдет в Алтайском крае в селе Бочкари 31 мая в шестой раз.

Как рассказали организаторы, выбор площадки не случаен: в этом году соревнования объединят с туристической составляющей. В частности, спортсмены после турнира смогут познакомиться с инфраструктурой села и отдохнуть на природе.

В этом году в список спортивных дисциплин войдут:

  • бадминтон;
  • волейбол пляжный;
  • гиревой спорт;
  • дартс;
  • настольный теннис;
  • петанк;
  • стритбол;
  • футбол;
  • шахматы;
  • хоккей 3х3;
  • спортивное метание ножей;
  • эстафета.

Торжественное открытие спартакиады состоится в 10 часов. После соревнований в 17 часов начнется церемония закрытия, а дальше участников ждет развлекательная программа и посещение завода "Бочкари" следующим утром.

Организаторы напомнили, что к участию допускаются дети: для них будет множество локаций, где они смогут заработать свои призы. Гриль, напитки, сувенирная продукция сделают участие и отдых более комфортным.

Общее руководство подготовкой соревнований осуществляется Алтайским краевым отделением Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России", управлением Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, НО "Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства", Алтайским краевым отделением ВФСО "Трудовые резервы", автономной некоммерческой организацией "Центр поддержки и развития физической культуры "На спорте", муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования "Спортивная школа" Целинного района с информационной поддержкой Министерства спорта Алтайского края.

Узнать подробности и уточнить организационные вопросы турнира можно у Галины Бессоновой по телефону: 89132186717.

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Комментарии 2

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Гость

08:02:09 23-05-2025

Спартакиада, где чего стянуть и продать?

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гость

23:51:52 23-05-2025

Гость (08:02:09 23-05-2025) Спартакиада, где чего стянуть и продать? ... Мяч в голову прилетел или конем кто-то зарядил шахматным? Весна вроде заканчивается.

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