Банк спермы бойцов СВО создадут в России
По мнению омбудсмена ХМАО, это очень важно для продолжения рода военнослужащих
22 марта 2024, 09:50, ИА Амител
Банк спермы и ДНК для бездетных бойцов СВО создадут в Ханты-Мансийском автономном округе, заявила омбудсмен региона Наталья Стребкова.
По ее словам, инициатива уже оформлена и готовится к запуску на федеральных площадках. В связи с этим она призвала депутатов поддержать проект.
"Я считаю, что это очень важно для продолжения рода военнослужащих", – сказала уполномоченная на заседании окружной думы (цитата по ura.ru).
Президент Сургутского центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева отметила, что программа сохранения биоматериала военнослужащих уже работает в регионе, но требует финансирования, так как бойцы вынуждены оплачивать процедуру из своего кармана.
11:14:07 22-03-2024
Без комментариев
11:47:08 22-03-2024
очень хорошее предложение. Там, на СВО, защищают нас с Вами, нашу Родину - самые сильные, самые отважные ребята. Лучшие из лучших.
12:03:45 22-03-2024
горожанка (11:47:08 22-03-2024) очень хорошее предложение. Там, на СВО, защищают нас с Вами,... а кто потом будет их продолжение воспитывать? матери-одиночки?
12:20:34 22-03-2024
горожанка (11:47:08 22-03-2024) очень хорошее предложение. Там, на СВО, защищают нас с Вами,... Первая в очереди на их сперму?
19:24:23 22-03-2024
Если будут нуждающимся и гарантированное качество сервиса и материала, то хорошо.
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