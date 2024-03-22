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Банк спермы бойцов СВО создадут в России

По мнению омбудсмена ХМАО, это очень важно для продолжения рода военнослужащих

22 марта 2024, 09:50, ИА Амител

Солдаты / Фото: amic.ru
Солдаты / Фото: amic.ru

Банк спермы и ДНК для бездетных бойцов СВО создадут в Ханты-Мансийском автономном округе, заявила омбудсмен региона Наталья Стребкова.

По ее словам, инициатива уже оформлена и готовится к запуску на федеральных площадках. В связи с этим она призвала депутатов поддержать проект.

"Я считаю, что это очень важно для продолжения рода военнослужащих", – сказала уполномоченная на заседании окружной думы (цитата по ura.ru).

Президент Сургутского центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева отметила, что программа сохранения биоматериала военнослужащих уже работает в регионе, но требует финансирования, так как бойцы вынуждены оплачивать процедуру из своего кармана.

СВО инициативы

Комментарии 5

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Гость

11:14:07 22-03-2024

Без комментариев

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горожанка

11:47:08 22-03-2024

очень хорошее предложение. Там, на СВО, защищают нас с Вами, нашу Родину - самые сильные, самые отважные ребята. Лучшие из лучших.

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Гость

12:03:45 22-03-2024

горожанка (11:47:08 22-03-2024) очень хорошее предложение. Там, на СВО, защищают нас с Вами,... а кто потом будет их продолжение воспитывать? матери-одиночки?

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Гость

12:20:34 22-03-2024

горожанка (11:47:08 22-03-2024) очень хорошее предложение. Там, на СВО, защищают нас с Вами,... Первая в очереди на их сперму?

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Гость

19:24:23 22-03-2024

Если будут нуждающимся и гарантированное качество сервиса и материала, то хорошо.
Параллельно добавить участников из академии наук и олимпийских школ

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