Банк спермы бойцов СВО создадут в России

По мнению омбудсмена ХМАО, это очень важно для продолжения рода военнослужащих

22 марта 2024, 09:50, ИА Амител

Солдаты / Фото: amic.ru

Банк спермы и ДНК для бездетных бойцов СВО создадут в Ханты-Мансийском автономном округе, заявила омбудсмен региона Наталья Стребкова.

По ее словам, инициатива уже оформлена и готовится к запуску на федеральных площадках. В связи с этим она призвала депутатов поддержать проект.

"Я считаю, что это очень важно для продолжения рода военнослужащих", – сказала уполномоченная на заседании окружной думы (цитата по ura.ru).

Президент Сургутского центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева отметила, что программа сохранения биоматериала военнослужащих уже работает в регионе, но требует финансирования, так как бойцы вынуждены оплачивать процедуру из своего кармана.