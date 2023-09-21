Спички, компас, масло. Какой незаменимый продукт стоит взять с собой в поход?

Рассказываем о полезном и правильном источнике жира для любого туриста

21 сентября 2023, 11:15, ИА Амител erid: LjN8KTq3N

Масло "Зимаречье" / Фото предоставлено компанией

Летний сезон жары и отпусков подошел к концу. Ему на смену пришел осенний отдых – прекрасный период для активных путешествий и туризма. Однако к походу нужно отнестись ответственно: спланировать маршрут, инвентарь, место привала и, конечно, составить список продуктов, которые нужно взять с собой. Об одном важном продукте из этого списка мы расскажем подробнее.

Что это за продукт?

Это топленое масло гхи (Ghee) от компании "Зимаречье". Оно насыщено витаминами А, Е и Д, омега-3 и омега-6.

Масло является продуктом – лауреатом премии "Лучший алтайский товар 2023 года".

Топленое масло гхи / Фото предоставлено компанией

Чем оно полезно, помимо витаминов в составе?

Такое масло не содержит лактозы и казеина, то есть подойдет людям с непереносимостью этих элементов, а также станет полезным выбором в рационе любого туриста.

"Никакие вылазки на природу не обходятся без еды, но всякую еду нужно готовить правильно, чтобы избежать различных видов дискомфорта пищеварения. Готовить в походе, особенно на костре, нужно правильно, выбирая безопасное масло с высокой точкой кипения. Отличным вариантом станет как раз топленое масло гхи "Зимаречье", которое я лично могу рекомендовать. Это полезный и правильный источник жиров для любого туриста, его очень удобно хранить и брать с собой куда угодно", ­– говорит опытный нутридиетолог, ведущий клиентов в собственном фитнес-зале "Реформа" Марина Климова.

Где можно купить масло?

Попробовать и приобрести полезный продукт можно будет в рамках фестиваля "День туризма в Алтайском крае", который пройдет 23 сентября 2023 года в парке "Изумрудный".

Кроме фестиваля, купить такое масло можно в магазинах "Ашан" в Барнауле.

ООО "Рикон"

Реклама