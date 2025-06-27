Спикер АКЗС Романенко помог с ремонтом дома культуры в Локтевском районе
Обновленный ДК уже открыл двери для зрителей и творческих коллективов
27 июня 2025, 11:40, ИА Амител
Дом культуры поселка Ремовский Локтевского района торжественно открыли после капитального ремонта. На мероприятие пригласили председателя Алтайского краевого Заксобрания Александра Романенко, ведь именно благодаря его поддержке этот ремонт и случился. Подробности передает пресс-служба АКЗС.
"Мы заходили по программе "Культура малой родины", но не прошли по конкурсному отбору. Нас поддержал Александр Романенко. В результате на первом этапе ремонта сделали кровлю, заменили оконные и дверные блоки, входную группу и крыльцо. На сэкономленные от торгов средства еще успели восстановить отопление второго этажа. После этого, конечно, наш взор пал на сердце ДК – зрительный зал. Благодаря Александру Алексеевичу зашли во второй этап ремонта. Теперь ДК засиял новыми красками", – рассказал глава Ремовского сельсовета Владимир Рудаков.
Ремонтные работы в ДК завершили в конце мая. Теперь глава села рассчитывает на ремонт второго этажа, куда затем перенесут библиотеку. Пока же и дети в библиотеке, и вокальная группу, и творческие объединения драматического направление занимают на первом. В целом на обновление потратили 11 млн рублей.
"Сегодня в крае мы направляем на ремонт и строительство объектов культуры, образования и здравоохранения десятки миллиардов рублей. В Локтевском районе каждый год что-то сдается после ремонта или строительства. Ремовский Дом культуры был отремонтирован, исходя из желания жителей поселка, которые участвуют в краевых и федеральных программах софинансирования. Когда такие инициативы идут от людей, от руководства села, от руководства района, конечно же власти края, депутаты поддерживают это", – подчеркнул Александр Романенко.
Он поблагодарил жителей поселка за активную общественную позицию и вручил заслуженным людям награды краевого парламента.
Также Александр Романенко посетил еще одно локтевское село – Гилево. Здесь тоже есть ДК. По словам главы Гилевского сельсовета Павла Василенко, в последние пять здание ремонтировали своими силами: на деньги из районного и сельского бюджетов, а также местных предпринимателей обновили кровлю, отопление и электропроводку. Но дому культуры нужен и большой ремонт в зрительном зала на 10 млн рублей.
Александр Романенко похвалил село за проведенный ремонт. И добавил, что уже есть вся документация для включения объекта краевую программу финансирования.
"В этом году Гилево исполняется 300 лет и завершение ремонта ДК будет хорошим подарком для села. Не сомневаюсь мы это сделаем", – подчеркнул парламентарий.
11:44:59 27-06-2025
О, клево! А может Романенко всё починить в крае?
12:16:50 27-06-2025
Гость (11:44:59 27-06-2025) О, клево! А может Романенко всё починить в крае?... Фиксики помогут вам.
11:46:45 27-06-2025
Ай молодца! А с ремонтом музея на пл. Октября он не хочет помочь? Вместе с Петровичем.
11:59:40 27-06-2025
Да он и пенсионеров в свое время знатно поддержал.
12:03:32 27-06-2025
из личного кармана с зарплаты поддержал, после уплаты всех налогов? если нет, то это новость о чем вообще?
12:17:00 27-06-2025
Гость (12:03:32 27-06-2025) из личного кармана с зарплаты поддержал, после уплаты всех н... А это как "Трамвай от Губернатора"
13:26:10 27-06-2025
Вот если бы каждый депутат из своего кармана поддержал закрепленное за ним село - вот это дело. Так сказать, отработал свое место и деньги, выплаченные из бюджета депутату, пошли бы в нужное русло. А то коттеджи, дачи, машины и прочий хлам. И тогда бы рейтинг создали - кто из депутатов больший вклад внес.
13:27:04 27-06-2025
довели!?
уже сами муниципалитеты не могут ни чего починить...!?