Спикер АКЗС Романенко помог с ремонтом дома культуры в Локтевском районе

Обновленный ДК уже открыл двери для зрителей и творческих коллективов

27 июня 2025, 11:40, ИА Амител

Александр Романенко на открытии ДК в Локтевском районе / Фото: пресс-служба АКЗС

Дом культуры поселка Ремовский Локтевского района торжественно открыли после капитального ремонта. На мероприятие пригласили председателя Алтайского краевого Заксобрания Александра Романенко, ведь именно благодаря его поддержке этот ремонт и случился. Подробности передает пресс-служба АКЗС.

"Мы заходили по программе "Культура малой родины", но не прошли по конкурсному отбору. Нас поддержал Александр Романенко. В результате на первом этапе ремонта сделали кровлю, заменили оконные и дверные блоки, входную группу и крыльцо. На сэкономленные от торгов средства еще успели восстановить отопление второго этажа. После этого, конечно, наш взор пал на сердце ДК – зрительный зал. Благодаря Александру Алексеевичу зашли во второй этап ремонта. Теперь ДК засиял новыми красками", – рассказал глава Ремовского сельсовета Владимир Рудаков.

Ремонтные работы в ДК завершили в конце мая. Теперь глава села рассчитывает на ремонт второго этажа, куда затем перенесут библиотеку. Пока же и дети в библиотеке, и вокальная группу, и творческие объединения драматического направление занимают на первом. В целом на обновление потратили 11 млн рублей.

"Сегодня в крае мы направляем на ремонт и строительство объектов культуры, образования и здравоохранения десятки миллиардов рублей. В Локтевском районе каждый год что-то сдается после ремонта или строительства. Ремовский Дом культуры был отремонтирован, исходя из желания жителей поселка, которые участвуют в краевых и федеральных программах софинансирования. Когда такие инициативы идут от людей, от руководства села, от руководства района, конечно же власти края, депутаты поддерживают это", – подчеркнул Александр Романенко.

Он поблагодарил жителей поселка за активную общественную позицию и вручил заслуженным людям награды краевого парламента.

Александр Романенко на открытии ДК в Локтевском районе / Фото: пресс-служба АКЗС

Также Александр Романенко посетил еще одно локтевское село – Гилево. Здесь тоже есть ДК. По словам главы Гилевского сельсовета Павла Василенко, в последние пять здание ремонтировали своими силами: на деньги из районного и сельского бюджетов, а также местных предпринимателей обновили кровлю, отопление и электропроводку. Но дому культуры нужен и большой ремонт в зрительном зала на 10 млн рублей.

Александр Романенко похвалил село за проведенный ремонт. И добавил, что уже есть вся документация для включения объекта краевую программу финансирования.

"В этом году Гилево исполняется 300 лет и завершение ремонта ДК будет хорошим подарком для села. Не сомневаюсь мы это сделаем", – подчеркнул парламентарий.