Спикер АКЗС забил мяч своему заместителю в самый уголок

Александр Романенко не оставил шансов на спасение Денису Голобородько

25 сентября 2024, 17:15, ИА Амител

Председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко забил гол своему заместителю Денису Голобородько во время разминки перед началом матча делегации Алтайского края со сборной сотрудников Совета Федерации, который прошел в Москве.

В ролике, который выложил Денис Голобородько в своем Telegram-канале, видно, как спикер АКЗС в районе 11-метровой отметки мастерски (как лидер мадридского "Реала" Килиан Мбаппе) "кладет" мяч в угол ворот, которые, как интересы жителей Алтайского края, защищал его заместитель. При этом сам Денис Голобородько, судя по внешнему виду и красивому костюму, не принимал участия в товарищеском матче. При этом в политических кругах известно о прекрасной футбольной технике одного из лидеров партии "Единая Россия" в Алтайском крае.

Футбольная игра между министрами и алтайскими депутатами прошла против команды Совета Федерации. За наш регион выступал известный в прошлом футболист Алексей Смертин, а также депутат АКЗС Александр Молотов, министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов (инсайдеры утверждают, что он прекрасно играет в защите), глава алтайского Минцифры Евгений Зрюмов, который летает по чужой штрафной быстрее, чем интернет в алтайских селах.

Кто одержал победу в историческом матче – неизвестно.

Матч членов правительства Алтайского края против команды Совета Федерации / Фото: Александр Молотов