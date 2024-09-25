Спикер АКЗС забил мяч своему заместителю в самый уголок
Александр Романенко не оставил шансов на спасение Денису Голобородько
25 сентября 2024, 17:15, ИА Амител
Председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко забил гол своему заместителю Денису Голобородько во время разминки перед началом матча делегации Алтайского края со сборной сотрудников Совета Федерации, который прошел в Москве.
В ролике, который выложил Денис Голобородько в своем Telegram-канале, видно, как спикер АКЗС в районе 11-метровой отметки мастерски (как лидер мадридского "Реала" Килиан Мбаппе) "кладет" мяч в угол ворот, которые, как интересы жителей Алтайского края, защищал его заместитель. При этом сам Денис Голобородько, судя по внешнему виду и красивому костюму, не принимал участия в товарищеском матче. При этом в политических кругах известно о прекрасной футбольной технике одного из лидеров партии "Единая Россия" в Алтайском крае.
Футбольная игра между министрами и алтайскими депутатами прошла против команды Совета Федерации. За наш регион выступал известный в прошлом футболист Алексей Смертин, а также депутат АКЗС Александр Молотов, министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов (инсайдеры утверждают, что он прекрасно играет в защите), глава алтайского Минцифры Евгений Зрюмов, который летает по чужой штрафной быстрее, чем интернет в алтайских селах.
Кто одержал победу в историческом матче – неизвестно.
17:20:30 25-09-2024
Понты дороже денег
21:13:27 25-09-2024
Гость (17:20:30 25-09-2024) Понты дороже денег... Какой романтический стиль изложения новости...
В дальнейшем- так и продолжайте, и о депутатах, и о министрах, и. Умеете же.
А иначе ататай!
18:13:25 25-09-2024
Эти люди никто на самом деле
18:21:54 25-09-2024
Горемыки они, не могут даже одну команду Динамо Барнаул вывести в первую лигу, позорники беспонтовые! Слов нет!
05:57:08 26-09-2024
Коляшкин (18:21:54 25-09-2024) Горемыки они, не могут даже одну команду Динамо Барнаул выве... Первая лига совсем другие деньги. Где их брать потом? Спонсора-нефтяника нет
11:18:37 26-09-2024
хорошо отдохнули, молодцы!
09:47:21 27-09-2024
какие же позорные поля у нас...