Матвиенко заявила о финансовой дыре в "Почте России"
По ее словам, для компании следует разработать правильную финансовую модель существования, а правительство должно принять соответствующие меры как можно скорее
25 сентября 2023, 23:00, ИА Амител
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила министру экономического развития Максиму Решетникову, что в "Почте России" растет финансовая дыра. Об этом сообщает "Лента.ру".
Она отметила, что о печальном положении дел знают все, "но никто не принимает мер".
"Может быть, сделать все-таки тщательный анализ происходящего, может, там другие процессы идут, которые надо с участием правоохранительных органов поправить или других", – сказала Матвиенко.По ее словам, для компании следует разработать правильную финансовую модель существования, а правительство должно принять соответствующие меры как можно скорее, не откладывая это в долгий ящик. В противном случае, в ближайшее время "финансовая дыра" превратится в "огромную яму".
Решетников в ответ подчеркнул, что тоже озабочен финансовым положением "Почты России", и сейчас правительство рассматривает два варианта исправления положения. Это платеж из бюджета через доставку пенсий или пособий, или инфраструктурный платеж с маркетплейсов в пользу почты.
23:32:18 25-09-2023
Вот они эффективные менеджеры! И так везде, одни непрофессионалы.
08:37:50 26-09-2023
Еще бы воровство как то пресечь в этой чудной организации
08:55:51 26-09-2023
Раздутый штат менеджеров и аховские зарплаты начальства
09:03:04 26-09-2023
Надо продолжать прежний путь: сокращать штат, уменьшать зарплату, ставить выше планы по продаже продуктов питания, одновременно с этим поднимать зарплату руководству. Должно получиться, много лет так делали, осталось немного поднажать
09:09:31 26-09-2023
Гость (09:03:04 26-09-2023) Надо продолжать прежний путь: сокращать штат, уменьшать зарп... Это полумеры) Надо оставить одно начальство и платить ему много. Остальных уволить. Почту не возить. Убытки и так и так, зато расходов на доставку не будет. Сплошной профит.
09:07:47 26-09-2023
В почтовых отделениях много месяцев не купить больших почтовых конвертов. Их хронически нет. Предлагаю полностью сократить это ненужное направление услуг и полностью переключиться на продажу тушенки главпродукт, непонятного шоколада, сувениров "почта России" и лотерейных билетов
10:21:07 26-09-2023
Тут Валентина права, дыра и есть дыра, в том числе и финансовая.
10:59:32 26-09-2023
А почему только сег об этом заговорили а не тогда когда бездарное руководство почты выписывало себе 100 миллионные премии? Когда у него и конкурентов не было, а оно топталось на месте, при том что все зарубежные покупки доставлялись почтой! А сейчас у них конкурентов море (oZon, Wildberries, яндекс маркет, сбер маркет и др. с их собственной доставкой) только благодаря бездарности их руководства! Сми, прокуратура шумели но премию все равно получил. Балабл медведев его еще за это наградил. При том что почта все еще монополист, з/п сотрудников ниже минимума, отделения работают всего по пол дня в день. Как так? Они еще просят обложить конкуреетов в пользу почты доп сбором. П-О-З-О-Р-!-!-!
18:51:12 26-09-2023
Матвиенко активизировалась. Недавно Рогозин стал сенатором. пока рядовым членом СовФеда, без всякой должности. Может, только ПОКА?