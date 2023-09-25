Матвиенко заявила о финансовой дыре в "Почте России"

По ее словам, для компании следует разработать правильную финансовую модель существования, а правительство должно принять соответствующие меры как можно скорее

25 сентября 2023, 23:00, ИА Амител

Фото: postrobot.ru

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила министру экономического развития Максиму Решетникову, что в "Почте России" растет финансовая дыра. Об этом сообщает "Лента.ру".

Она отметила, что о печальном положении дел знают все, "но никто не принимает мер".

"Может быть, сделать все-таки тщательный анализ происходящего, может, там другие процессы идут, которые надо с участием правоохранительных органов поправить или других", – сказала Матвиенко.По ее словам, для компании следует разработать правильную финансовую модель существования, а правительство должно принять соответствующие меры как можно скорее, не откладывая это в долгий ящик. В противном случае, в ближайшее время "финансовая дыра" превратится в "огромную яму".

Решетников в ответ подчеркнул, что тоже озабочен финансовым положением "Почты России", и сейчас правительство рассматривает два варианта исправления положения. Это платеж из бюджета через доставку пенсий или пособий, или инфраструктурный платеж с маркетплейсов в пользу почты.