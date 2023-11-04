Среди них – трое журналистов

04 ноября 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов еще пятерых человек. Список опубликовали на сайте ведомства.

Такой статус получили журналисты Дмитрий Еловский, Дмитрий Губин и Андрей Солдатов, а также политолог Мария Снеговая и юрист, блогер Кирилл Качур.

"Кроме того <...> из реестра иностранных агентов в связи с ликвидацией исключена региональная национально-культурная общественная организация "Туба калык" (Тубалары)", – сообщили в министерстве.

Иноагенты – это организации, объединения, СМИ или люди, которые, по мнению одного государства, делают что-то в интересах других стран или иностранных структур. Словосочетание "иностранный агент" стоит в одном ряду с понятиями "разведчик" и "шпион".