"Сплошная антисанитария". Жители барнаульской хрущевки пожаловались на мусор и бомжей
По словам местной жительницы, управляющая компания "ничего не хочет делать"
10 сентября 2023, 08:35, ИА Амител
Фото: Barnaul 22
Жительница Барнаула пожаловалась на то, что по адресу пер. Малый Прудской, 40, не работает дворник.
Телеграм-каналу Barnaul 22 женщина рассказала, что в подвале дома 1964 года постройки уже около года бежит вода, а также разводятся тараканы, клопы и проживают бездомные.
"Сплошная антисанитария... Что нам делать? Куда обращаться? Наша управляющая компания ничего не хочет делать", – посетовала горожанка.
В комментариях люди предложили решение проблемы:
- "Прибраться и повесить замок на подвал".
- "А зачем нужна такая УК? Меняйте".
- "Взять инициативных и устроить субботник! И написать жалобу на УК куда-нибудь".
- "Нет дворника – сами раз в неделю выходите все дружно и наводите порядок, за три копейки никто не хочет и не будет работать".
- "Самим брать инициативу и решать вопросы. Хватит уже ждать, что кто-то за вас все сделает".
09:31:41 10-09-2023
Не хочет управляющая делать, делайте сами , вы собственники. Что всем мозги выносить из за своего рукожопства?
14:35:31 10-09-2023
Дворники и технички - работники, чей труд виден сразу и в самой большей мере, чем чей-либо еще. Но при этом профессии не уважаемые и крайне низко оплачиваемые. ЗП этих работников должна начинаться от 50 т.р. Я вообще удивляюсь, что до сих пор нет массовых увольнений дворников и техничек.
15:02:04 10-09-2023
сами срут а потом возмущаются.
15:18:48 10-09-2023
Снимали квартиру, по-моему, именно в этом доме. Очень много квартир сдаются. В остальных квартирах жили бабушки. Так что комментарии не очень актуальны. Увы...
20:43:45 10-09-2023
Интересные предложения... Деньги получает УК, а делать предлагается самим! Замечательно. Хе-хе
21:46:37 10-09-2023
Бартоломео (20:43:45 10-09-2023) Интересные предложения... Деньги получает УК, а делать предл... А пол.страны и не платят ни за что, так что нечего возмущаться. А если платят, то только за свет и воду. А кап.ремонт и содержание жилья вообще не платят. Ну может пенсы только платят, а остальным по барабану.
13:06:38 11-09-2023
Гость (21:46:37 10-09-2023) А пол.страны и не платят ни за что, так что неч... Ерунду не гоните!!!!!!!!!!!!!!
13:07:31 11-09-2023
Бартоломео (20:43:45 10-09-2023) Интересные предложения... Деньги получает УК, а делать предл... Так это, видимо, засланец от УК!