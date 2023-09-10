"Сплошная антисанитария". Жители барнаульской хрущевки пожаловались на мусор и бомжей

По словам местной жительницы, управляющая компания "ничего не хочет делать"

10 сентября 2023, 08:35, ИА Амител

Фото: Barnaul 22

Жительница Барнаула пожаловалась на то, что по адресу пер. Малый Прудской, 40, не работает дворник.

Телеграм-каналу Barnaul 22 женщина рассказала, что в подвале дома 1964 года постройки уже около года бежит вода, а также разводятся тараканы, клопы и проживают бездомные.

"Сплошная антисанитария... Что нам делать? Куда обращаться? Наша управляющая компания ничего не хочет делать", – посетовала горожанка.

В комментариях люди предложили решение проблемы: