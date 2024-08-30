Спокойно и комфортно. Как в Алтайском крае делают дороги безопаснее

В Алтайском крае особое внимание при ремонте дорог по нацпроекту уделяют территориям около школ и детских садов

30 августа 2024, 17:13, ИА Амител

Отремонтированная дорога к школе / Фото: mintrans.alregn.ru

Перед началом учебного года в Алтайском крае проверили безопасность дорожных участков перед школами. Министр транспорта региона Алтайского края Антон Воронов особое внимание уделил готовности объектам, ремонт которых ведется по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".

Чтобы детям было комфортно

В частности, в Барнауле он побывал с инспекцией на ремонтируемой улице Фурманова. Рядом находятся школа и детский сад.

Дорожные работы около школы завершат раньше запланированного. Как раз для того, чтобы обеспечить безопасный путь детям, сообщил председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула Валерий Ведяшкин.

На данный момент на объекте уже уложено два слоя асфальтобетона. Рабочие установили бордюры, поребрики и отремонтировали тротуары. А чтобы во время дождей и весеннего таяния снегов территорию школы не подтапливало, уложили водопропускную трубу.

Кроме того, рядом со школой на пешеходном переходе обустроят искусственную дорожную неровность и нанесут разметку.

"К понедельнику, 2 сентября, когда ученики пойдут на линейку, работы на объекте будут полностью завершены", – пообещал Валерий Ведяшкин.Также на улице Фурманова находится детский сад. По просьбе горожан рядом с ним появится тротуар. На данный момент уже обустроили поребрик. Будет обновлено и дорожное покрытие на проезжей части.

Улица Фурманова в Барнауле/ Фото: mintrans.alregn.ru

Сколько всего по нацпроекту делают дорог в Барнауле?

По сообщению пресс-службы Министерства транспорта, на данный момент в Барнауле дороги, которые ремонтируются по нацпроекту, готовы уже более чем на 70%.

"Многие из дорожных участков ремонтируются возле школ, поликлиник и других социальных объектов. Это отражает одну из главных задач нацпроекта: путь к школе или детскому саду должен быть безопасен. А значит, именно этим улицам и магистралям необходимо уделять особое внимание при реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", – отметил министр транспорта.По словам Антона Воронова, ежегодно на ремонт дорог Барнаула выделяют значительные средства. В 2024 году на эти цели из краевого бюджета поступило более 1,1 млрд рублей.

А в других населенных пунктах края будет безопасно?

Всего по национальному проекту в Алтайском крае отремонтируют 72 дорожных участка протяженностью более 180 км. Потратят на это более 5 млрд рублей.

Причем работы идут не только в городах и селах, но и на трассах, где пролегает маршрут школьных автобусов.

И на этих объектах работы тоже завершаются.

Например, практически отремонтирована подъездная дорога к селу Озерки Тальменского района. Здесь работы ведет подрядная организация "Северо-Восточное ДСУ". Рабочие отремонтировали проезжую часть протяженностью 1,7 км. Причем почти километр из них (800 метров) проходят по населенному пункту.

"Для нас важно, что здесь появился тротуар. Здесь недалеко останавливаются электрички, а с другой стороны – школа. И теперь с нового учебного года дети смогут спокойно ходить на занятия", – рассказал глава сельсовета Сергей Кузякин.Появилось и два пешеходных перехода – непосредственно возле школы и в центре села, где расположен сквер.

Отремонтированная дорога/ Фото mintrans.alregn.ru

Безопаснее стала дорога и в селе Саввушка Змеиногорского района. Здесь рядом со школой появились искусственные дорожные неровности. Рабочие нанесли разметку, установили барьерное ограждение и необходимые знаки. Всего на трассе Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан отремонтирован участок протяженностью 2,4 км.

Дорожные службы приводят в порядок и трассу Павловск – Колыванское – Ракиты – Топчиха. Здесь трудятся специалисты "Центрального ДСУ".

Ремонтируемый участок пролегает по селу Макарьевка, как раз рядом со школой. Вскоре здесь тоже восстановят искусственные неровности, нанесут разметку и установят знаки. Так что в школу юные сельчане смогут ходить спокойно.

Кроме того, в Алтайском крае по нацпроекту ремонтируют сразу несколько региональных дорог, по которым курсируют школьные автобусы. На данный момент выполнена уже половина работ на этих объектах. Как отмечают в пресс-службе Минтранса, среди таких трасс, как: Мамонтово – Украинка, Шипуново – Краснощеково – Курья, Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан, Мартыново – Тогул – Залесово, Алейск – Петропавловское – Смоленское и другие.

Всего в Алтайском крае более 5,7 тысячи км автомобильных дорог, которые относятся к школьным маршрутам. За три года (с 2021-го по 2023-й) в регионе отремонтировали порядка 550 км. В 2024 году приведут в порядок еще около 100 километров.

Что еще сделано для безопасности школьников?

На дорогах, где ходят школьные автобусы, за счет средств краевого бюджета устанавливают остановки общественного транспорта. На данный момент соорудили 35 искусственных неровностей и поставили два светофора.

На тротуарах вдоль трасс установили перильное ограждение протяженностью более 30 км. Оборудовали уличным освещением 48 км дорог. Появится освещение и на 45 пешеходных переходах.