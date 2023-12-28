Спорт. Здоровье. Профилактика. Команда "Пигмалиона" стала чемпионом по мини-футболу

Специалисты медцентра выступают за активный и здоровый образ жизни

28 декабря 2023, 14:40, ИА Амител erid: LjN8KA24s

Команда медицинского центра "Пигмалион" / Фото предоставлено компанией

Команда медицинского центра "Пигмалион" порадовала своих болельщиков, став победителем шестой лиги АКАМФ чемпионата Алтайского края по мини-футболу. Алтайская краевая ассоциация объединяет около 100 любительских команд. За сезон 2023 (осень) прошло девять игр, в восьми из которых "Пигмалион" одержал победу, набрав 24 очка.

Эти смелые и решительные люди стоят на страже здоровья жителей региона и знают цену каждому прожитому дню. Они уверены, что залог здоровья – это не только своевременное лечение, но и его профилактика. Коллектив медцентра выступает за здоровый образ жизни, активно его поддерживает и всегда участвует в различных мероприятиях.

А еще медицинский центр "Пигмалион" поздравляет всех жителей Алтайского края с наступающим праздником и желает им, в первую очередь, крепкого здоровья. Пусть этот Новый год принесет радость и удачу, а если вдруг возникнут проблемы, специалисты клиники готовы прийти на помощь и справиться с любым недугом.

Медицинский центр "Пигмалион"

Адреса в Барнауле: Павловский тракт, 221; ул. Песчаная, 89; ул. Малахова, 90

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