Спорт. Здоровье. Профилактика. Команда "Пигмалиона" стала чемпионом по мини-футболу
Специалисты медцентра выступают за активный и здоровый образ жизни
28 декабря 2023, 14:40, ИА Амител erid: LjN8KA24s
Команда медицинского центра "Пигмалион" порадовала своих болельщиков, став победителем шестой лиги АКАМФ чемпионата Алтайского края по мини-футболу. Алтайская краевая ассоциация объединяет около 100 любительских команд. За сезон 2023 (осень) прошло девять игр, в восьми из которых "Пигмалион" одержал победу, набрав 24 очка.
Эти смелые и решительные люди стоят на страже здоровья жителей региона и знают цену каждому прожитому дню. Они уверены, что залог здоровья – это не только своевременное лечение, но и его профилактика. Коллектив медцентра выступает за здоровый образ жизни, активно его поддерживает и всегда участвует в различных мероприятиях.
А еще медицинский центр "Пигмалион" поздравляет всех жителей Алтайского края с наступающим праздником и желает им, в первую очередь, крепкого здоровья. Пусть этот Новый год принесет радость и удачу, а если вдруг возникнут проблемы, специалисты клиники готовы прийти на помощь и справиться с любым недугом.
Медицинский центр "Пигмалион"
Адреса в Барнауле: Павловский тракт, 221; ул. Песчаная, 89; ул. Малахова, 90
СайтООО ЦВМР "Пигмалион"
Комментарии 0