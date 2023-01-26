Лучшие игроки со всей Сибири в объективе Екатерины Смолихиной

26 января 2023, 06:50, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Чемпионат СФО по настольному теннису проходит в Барнауле с 24 по 27 января в СК "Победа". Сильнейшие мастера малой ракетки Сибири бьются за медали в командных соревнованиях, а также в одиночном, парном и смешанном парном разрядах.

В турнире принимают участие восемь мужских и семь женских команд из Алтайского, Красноярского краёв, Кемеровской, Новосибирской, Иркутской и Томской областей, республик Алтай и Хакасия. В мероприятии участвуют около 180 спортсменов.

Кстати, победители первых медалей в командном зачёте уже известны. В главных поединках дня и у мужчин, и у женщин в борьбу за победу вступили игроки сборной Алтайского края и Республики Хакасии. Наш регион на этих соревнованиях представляет сборная под руководством старшего тренера Степана Багияна. В итоге победила алтайская команда. У женщин золото завоевали представители Абакана.

По итогам чемпионата СФО по настольному теннису команда, занявшая первое место, попадает в финал чемпионата России. В личных соревнованиях на финал поедут мужчины, завоевавшие золото, серебро и бронзу, и женщины, занявшие первое и второе места.

О том, как большие мастера играют в настольный теннис, смотрите в фоторепортаже Екатерины Смолихиной.