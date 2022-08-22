5:0. Футболисты барнаульского «Динамо» впервые выиграли в сезоне 2022/23

Футболисты барнаульского «Динамо» впервые выиграли в сезоне 2022/23 года. Матч первенства России среди команд второй лиги против клуба «Химик-Август» из посёлка Вурнары Республики Чувашия состоялся 21 августа на домашнем стадионе чувашских футболистов и завершился крупной победой алтайской команды со счётом 5:0.

Дубль в составе «Динамо» оформил Дмитрий Бакай. Ещё по одному голу в ворота «Химика» забили Иван Житников, Михаил Осипов и Владимир Завьялов.

Напомним, до этого на старте турнира команда Олега Яковлева потерпела четыре поражения подряд и занимала последнее, 12 место. После успеха в Чувашии барнаульцы переместились на 11 строку в турнирной таблице.

В следующем туре 27 августа «Динамо» на своём стадионе встретится с футболистами клуба «Новосибирск».