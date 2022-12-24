Александр Овечкин вышел на чистое второе место по голам в НХЛ

Чтобы стать самым метким снайпером россиянину осталось забить меньше сотни шайб

24 декабря 2022, 11:30, Никита Черников

Фото: unsplash.com

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 801-ю и 802-ю шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на чистое второе место в истории лиги.

Как пишет Sports.ru, россиянин оформил дубль в матче против «Виннипег Джетс», который завершился со счётом 4:1.

В итоге по количеству голов Овечкин превзошёл канадца Горди Хоу (801). Рекордсменом НХЛ остаётся 61-летний Уэйн Гретцки (894).

Добавим, что текущий контракт Овечкина с «Кэпиталз» рассчитан до конца сезона-2025/26, так что у спортсмена ещё вполне есть шанс стать самым метким бомбардиром всех времён.