Алтайский биатлонист Серохвостов закончил свое выступление на ОИ-2022

Алтайский биатлонист Даниил Серохвостов не вошёл в список спортсменов, которые будут участвовать в эстафете на Олимпийских играх в Пекине 15 февраля. Кроме того, Серохвостов не выступит в мужском масс-старте 18 февраля — таким образом, участие в ОИ-2022 для него закончено.

12 февраля Серохвостов выступил в спринте, где занял 19-е место. В гонке-преследовании 13 февраля результат спортсмена оказался ещё хуже — 39-я позиция. Возможно, по этой причине тренеры решили поставить на эстафету Карима Халили вместо барнаульца. Кроме него в ней выступят Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов.