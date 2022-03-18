Алтайский легкоатлет Сергей Шубенков раскритиковал World Athletics за недопуск до Бриллиантовой лиги

Известный алтайский барьерист, чемпион мира и Европы Сергей Шубенков прокомментировал недопуск российских и белорусских легкоатлетов до выступления на этапах серии Бриллиантовой лиги, которые являются главными коммерческими стартами в сезоне.

«У меня только одна мысль на этот счёт: от соревнований World Athletics нас сейчас отстраняет, а деньги за ход процесса восстановления ВФЛА продолжает брать. Спрашивается, за что? Если уж вы нам не даёте соревноваться, так будьте последовательными», — сказал Шубенков изданию РИА «Спорт».

Легкоатлет рассказал, что на состоявшемся в четверг заседании комиссии спортсменов ВФЛА обсуждалась инициатива ряда легкоатлетов обратиться от имени ВФЛА в Спортивный арбитражный суд по поводу недопуска до стартов.

«Если деньги платятся, то с нашей стороны логично требовать каких-то гарантий в свою сторону. Но моё мнение — пока активная фаза (событий на Украине) идёт, требовать что-то преждевременно. В Спортивный арбитражный суд я не очень верю, тут должна быть дипломатия с самим World Athletics. Но пока для этой дипломатии у нас не самая удачная позиция, я так считаю», — заключил барьерист.

Ранее совет World Athletics принял решение запретить российским и белорусским атлетам выступать в сезоне-2022 на чемпионатах мира и в европейском первенстве в Мюнхене. Также им запретили заявляться на турниры под эгидой Европейской легкоатлетической ассоциации. При этом российская федерация лёгкой атлетики была лишена членства в World Athletics в ноябре 2015 года на фоне допингового скандал. Также Россия была лишена права проводить международные соревнования по лёгкой атлетике.

Отметим, сам Сергей Шубенков из-за травмы пропустил Олимпиаду в Токио и набирал форму для участия в Бриллиантовой лиге.