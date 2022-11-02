Алтайский тренер по лёгкой атлетике претендует на получение Национальной спортивной премии. Президиум Всероссийской федерации лёгкой атлетики выдвинул Сергея Клевцова на участие в конкурсе «Гордость России» в категории «Тренер года».

Подопечные Клевцова Сергей Шубенков и Савелий Савлуков в минувшем летнем сезоне выиграли все официальные старты. В частности, легкоатлеты заняли первые места в своих дисциплинах на чемпионате страны и Всероссийской спартакиаде.

Всего в 11 конкурсных номинациях определят 18 лауреатов премии. Каждый получит по миллиону рублей.

Так, олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене претендует на звание «Спортсменка года». В этом сезоне она выиграла чемпионат и Кубок России, а также победила на Всероссийской спартакиаде.

Награждение лауреатов Национальной спортивной премии состоится в декабре 2022 года.