Артем Дзюба в образе Дедпула попрощался с питерским «Зенитом»
В конце видеоролика футболист снял маску и сказал о том, что ему пора двигаться дальше
22 мая 2022, 17:56, Илья Звягинцев
Артем Дзюба в своих социальных сетях опубликовал видеоролик, которым он попрощался с питерским «Зенитом». На видео футболист предстал в образе Дедпула.
Нападающий напомнил о самых знаковых событиях, которые он пережил в «Зените», а также рассказал о достижениях, которых он добился.
Своим костюмом Дзюба сделал отсылку на церемонию награждения чемпионского «Зенита» в 2021 году. Правообладатели персонажа тогда оказались недовольны тем, что образ использовали без разрешения.
В конце ролика Дзюба снял маску и попрощался с клубом.
«А теперь, дружок, пора двигаться дальше. Супергероя ждут новые приключения», — сказал футболист.
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