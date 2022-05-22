Артем Дзюба в образе Дедпула попрощался с питерским «Зенитом»

Артем Дзюба в своих социальных сетях опубликовал видеоролик, которым он попрощался с питерским «Зенитом». На видео футболист предстал в образе Дедпула.

Нападающий напомнил о самых знаковых событиях, которые он пережил в «Зените», а также рассказал о достижениях, которых он добился.

Своим костюмом Дзюба сделал отсылку на церемонию награждения чемпионского «Зенита» в 2021 году. Правообладатели персонажа тогда оказались недовольны тем, что образ использовали без разрешения.

В конце ролика Дзюба снял маску и попрощался с клубом.