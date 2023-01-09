С ноября 2022 года тренер работал в должности с приставкой исполняющего обязанности

09 января 2023, 20:58, ИА Амител

Фото: hcda.ru

Артемия Лакизу официально утвердили в должности главного тренера хоккейного клуба «Динамо-Алтай». Об этом сообщает «Алтайский спорт». С ноября 2022 года специалист работал исполняющим обязанности главного тренера барнаульцев, после того как свой пост покинул прежний наставник «Динамо-Алтая» Евгений Бакланов.

Артемий Лакиза родился в Барнауле 2 июля 1987 года. Профессиональную карьеру начал в 2004 году, выступал за фарм-клуб хабаровского «Амура» и клуб Азиатской хоккейной лиги «Голден Амур». Сезон 2005/2006 года Лакиза провёл в составе барнаульского «Мотора». Затем он отправился в Казахстан, где играл в командах «Казахмыс», «Номад», «Алматы», «Арлан». Кроме того, Лакиза играл за «Барыс» в Континентальной хоккейной лиге. Всего он провёл в КХЛ восемь сезонов.

После завершения игровой карьеры в 2021 году работал тренером в «Номаде». Также Лакиза в составе сборной Казахстана несколько лет выступал в первом дивизионе чемпионата мира по хоккею. В 2007 году его признали лучшим защитником мирового первенства в первом дивизионе.