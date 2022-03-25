Барнаул лишился крупных международных спортивных турниров из-за событий на Украине

Барнаул лишили права принимать несколько крупных спортивных международных соревнований, которые должны были пройти в городе в 2022 и 2023 годах. Причина в геополитических событиях, связанных со спецоперацией российских войск на Украине, сообщил amic.ru министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев.

Ожидалось, что на гребном канале в Барнауле в 2023 году пройдёт мировое первенство среди юниоров (17-18 лет). Несмотря на лояльность к Алтайскому краю Международной федерации гребли на байдарках и каноэ после проведения II этапа Кубка мира в 2021 году, заявку столице Алтайского края отклонили. Кроме того, неизвестна судьба и других крупных международных стартов, которые планировали провести на барнаульском гребном канале: чемпионатов Европы в 2024 году.

Также в этом году в Барнауле планировали вновь провести международный хоккейный турнир Student Hockey Challenge с участием студенческих команд из Чехии, Словакии и США. Однако организаторы мероприятия решили перенести его в другую страну.

Напомним, что после событий на Украине российских спортсменов отстранили от всех международных турниров. У нашей страны отобрали крупные международные соревнования, а клубы и спортсмены отстранены от участия в крупных турнирах. Так, Союз европейских футбольных ассоциаций в ходе экстренного заседания 25 февраля принял решение перенести финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 из Санкт-Петербурга в Париж. Теперь игра состоится 28 мая в парижском пригороде Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс».

У российских городов Новосибирск и Омск теперь нет права проведения молодёжного чемпионата мира 2023 года. На подготовку соревнований из федерального бюджета было потрачено более 5 миллиардов рублей.