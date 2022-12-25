Барнаулец Александр Соболев вошёл в десятку лучших футболистов РПЛ по итогам 2022 года

Первое место в голосовании занял одноклубник Соболева Куинси Промес

25 декабря 2022, 11:34, Илья Звягинцев

Кадр из видео: YouTube-канал "Ля Буда"

Уроженец Барнаула Александр Соболев попал в десятку лучших футболистов РПЛ по итогам 2022 года. Голосование проводил портал «Спорт-Экспресс».

Нападающий «Спартака» занял девятое место, обойдя в голосовании форварда футбольного клуба «Сочи» Кристиана Нобоа.

Первое место по итогам голосования занял одноклубник Александра Соболева — нидерландский футболист Куинси Промес.

В голосовании принимали участие 16 тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов портала «Спорт-Экспресс», а также болельщики.