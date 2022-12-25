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Барнаулец Александр Соболев вошёл в десятку лучших футболистов РПЛ по итогам 2022 года

Первое место в голосовании занял одноклубник Соболева Куинси Промес

25 декабря 2022, 11:34, Илья Звягинцев

Кадр из видео: YouTube-канал
Кадр из видео: YouTube-канал "Ля Буда"

Уроженец Барнаула Александр Соболев попал в десятку лучших футболистов РПЛ по итогам 2022 года. Голосование проводил портал «Спорт-Экспресс».

Нападающий «Спартака» занял девятое место, обойдя в голосовании форварда футбольного клуба «Сочи» Кристиана Нобоа.

Первое место по итогам голосования занял одноклубник Александра Соболева — нидерландский футболист Куинси Промес.

В голосовании принимали участие 16 тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов портала «Спорт-Экспресс», а также болельщики.

Комментарии 2

  • Министру спорта надо на зимних каникулах собрать и провести встречу всех футболистов, играющих в РПЛ из Алтайского края с хлопцами, которые занимаются футболом в барнаульских спортшколах. Было бы здорово, хлопцам поговорить с Соболевым, Дюпиным, Городовым, Ерохиным, Баженовым, Камиловым, Карпукасом и другими !
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Очень рад за Александра и его семью! Сам добился успеха и признания, своим трудом и умением решать поставленные задачи.
    25 декабря, Гость   Ответить
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