Барнаульское «Динамо» на выезде проиграло первый официальный матч 2022 года. Стартовая игра алтайских футболистов в рамках 22-го тура первенства ФНЛ-2 против «Торпедо-Миасс» состоялась сегодня, 10 апреля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу автозаводцев.

В составе хозяев поля дубль оформил полузащитник Денис Замятин. Игрок уральцев отличился на 30 минуте (с пенальти), и на 65 минуте (с игры). Единственный гол у динамовцев на 59 минуте забил Виктор Липин. В игре первого круга первенства, которая состоялась 14 сентября 2021 года в Барнауле, была зафиксирована ничья 0:0.

В следующем туре, 13 апреля, «Динамо» вновь на выезде встретится с командой «Спартак-Туймазы» из Башкортостана.