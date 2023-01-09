БК «Барнаул» дома проиграл подмосковным «Химкам»

Команда остаётся на 12-м месте в Суперлиге

09 января 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

БК «Барнаул» дома уступил подмосковным «Химкам». Первый в 2023 году матч чемпионата мужской баскетбольной Суперлиги состоялся 8 января в спорткомплексе «Победа» и завершился поражением алтайской команды – 84:88. Счёт по четвертям составил 19:24, 23:29, 27:20, 15:15.

После первой половины встречи барнаульцы проигрывали с разницей в 11 очков, но после большого перерыва сумели сократить отставание почти до минимума.

Самым результативным у барнаульцев стал Максим Григорьев. В его активе 16 очков.

После поражения от «Химок» «Барнаул» остаётся на 12-м месте в Суперлиге.

Следующий матч команда Олега Тена вновь проведёт на домашней площадке. 11 января соперником «Барнаула» станет «Университет-Югра» из Сургута.