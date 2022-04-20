БК «Барнаул» обыграл «Уфимца» в Ижевске

Баскетболисты команды «Барнаул» выиграли в Ижевске. Там с 20 по 29 апреля проходит финальный турнир чемпионата мужской Суперлиги-1 за 9-15 места.

В соревнованиях участвуют семь команд. Они проведут однокруговой турнир. Сегодня в стартовом поединке «Барнаул» одержал победу над уфимским «Уфимцем» со счетом 101:78 (22:22, 28:23, 25:14, 26:19). Самым результативным в составе алтайского клуба стал Даниил Синегубов, который набрал 21 очко.

Завтра, 21 апреля, во второй игре соперником «Барнаула станет СШОР «Локомотив-Кубань» из Краснодара.