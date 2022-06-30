БК «Барнаул» возглавил новый главный тренер

Новый главный тренер возглавил БК «Барнаул». Об этом сообщается на странице алтайского баскетбольного клуба во ВКонтакте.

Готовить барнаульцев к сезону 2022/23 будет специалист из Казахстана Олег Тен. 48-летний Тен является воспитанником джамбульского баскетбола.

В годы игровой карьеры он выступал в тульском «Арсенале», самарском ЦСК ВВС, сургутском «Университете», «Союзе» из Свердловской области. Затем специалист работал в казахстанском «Тоболе», российских «Университете-Югре» из Сургута и саратовском «Автодоре». Также Тен входил в тренерский штаб юниорской сборной России до 16 лет.

Он сменил на посту главного тренера «Барнаула» Евгения Горева, с которым алтайский клуб в сезоне 2021/22 занял 10 место в Суперлиге-1.