Ответный матч 1/8 финала турнира против московской «Руны» состоялся сегодня в барнаульском спорткомплексе «Победа»

27 декабря 2022, 22:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

БК «Барнаул» выбыл из розыгрыша Кубка России по баскетболу. Ответный матч 1/8 финала турнира против московской «Руны» состоялся сегодня в барнаульском спорткомплексе «Победа» и завершился со счетом 89:83 в пользу алтайской команды.

Победы не хватило барнаульцам для выхода в следующую стадию Кубка, поскольку в первой игре, которая состоялась 2 декабря в Москве, команда Олега Тена потерпела поражение — 52:94. Таким образом, по сумме двух матчей барнаульцы проиграли с общим счетом 141:177 и не сумели пробиться в четвертьфинал турнира. Сегодня самым результативным в составе «Барнаула» стал Владислав Ильинов. В его активе 24 очка.

Теперь следующий матч барнаульцы проведут уже в 2023 году. 8 января в очередном туре чемпионата Суперлиги команда Олега Тена примет подмосковные «Химки».