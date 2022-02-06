Большунов принес России первую золотую медаль на ОИ-2022

Российский лыжник Александр Большунов выиграл в скиатлоне и принёс сборной России первую золотую медаль на Олимпиаде в Пекине. Как сообщает “Лента.ру”, это золото также стало первым для самого спортсмена.

Также в ходе заезда ещё одно серебро завоевал россиянин Денис Спицов. Третий результат показал финский лыжник Ийво Нисканен.

Напомним, всего у России сейчас четыре медали — одна золотая, две серебряных и одна бронзовая.