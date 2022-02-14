CAS допустил Камилу Валиеву до участия в личном турнире на Олимпиаде в Пекине

15-летняя российская фигуристка Камила Валиева продолжит выступление на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщил в своём телеграм-канале журналист Василий Конов.

CAS принял решение не отстранять россиянку от соревнований, несмотря на следы допинга, найденные в её анализах в декабре.

Также сообщается, что спортивный арбитражный суд отклонил апелляции МОК, ISU и WADA.

Напомним, что после командного турнира, в котором российские фигуристы заняли первое место, стало известно, что в декабре 2021 года в анализах Валиевой нашли следы допинга.

Препарат триметазидин применяют для улучшения работы сердца и он не мог повлиять на результаты соревнований, однако существовала возможность того, что россиян лишат медали, а Валиеву отстранят от личного турнира.