«Динамо-Барнаул» проиграло новотроицкой «Носте» со счётом 0:3

Футболисты барнаульского «Динамо» потерпели второе подряд крупное поражение на старте сезона 2022/23 года. Матч второго тура первенства России среди команд второй лиги против новотроицкой «Носты» состоялся на домашнем стадионе южноуральцев сегодня, 27 июля, и завершился со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

Футболистам «Носты» удалось забить первый гол уже в дебюте встречи. На исходе третьей минуты игры ворота Богдана Карюкина поразил нападающий Владислав Мещеряков. На 26-й и 30-й минутах форвард хозяев ещё дважды отправил мяч в ворота барнаульцев, тем самым оформив хет-трик. Затем игра несколько успокоилась, и зрители больше не увидели забитых голов. Таким образом, «Динамо» на старте нового сезона потерпело второе подряд крупное поражение.

Напомним, в первом туре, 24 июля, барнаульцы на выезде проиграли «Оренбургу-2» с таким же счётом — 0:3. Следующий матч «Динамо» проведёт на домашнем стадионе 10 августа. Соперником команды Олега Яковлева станет «Амкар-Пермь».