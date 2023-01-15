"Динамо" завершило серию в Самаре поражением

Следующие матчи «Динамо-Алтай» проведёт на льду барнаульской Титов-Арены» 25, 26, 28 и 29 января

15 января 2023, 12:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

ХК «Динамо-Алтай» завершил серию игр в Самаре крупным поражением. Четвёртый матч в рамках первенства ВХЛ против ЦСК ВВС состоялся 14 января и завершился проигрышем барнаульских хоккеистов со счётом 0:5.

По ходу встречи барнаульцы уступали 0:4, и в концовке заменили вратаря на шестого полевого игрока в надежде забить гол престижа. Однако поразить ворота самарцев так и не удалось. Сами же динамовцы пропустили пятую шайбу уже в пустые ворота.

Таким образом, в четырёх играх в Самаре команда Артемия Лакизы выиграла лишь однажды, потерпев три поражения.

Следующие матчи «Динамо-Алтай» проведёт на льду барнаульской Титов-Арены» 25, 26, 28 и 29 января. Соперником алтайских хоккеистов станет саратовский «Кристалл».