Фигуристка Валиева выиграла короткую программу на командном турнире ОИ-2022

Российская фигуристка Камила Валиева заняла первое место в короткой программе командного турнира на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщается в Telegram-канале Олимпийского комитета России.

Спортсменка стала лучшей в короткой программе с результатом 90,18 балла. Отрыв от японской фигуристки Вакабы Хигучи, расположившейся на втором месте, составил более 15 баллов.

Таким образом, Валиева вывела сборную России на первое место в командном олимпийском турнире с результатом 36 баллов. Следом за нашей командой идут США — 34 балла.