Губернатор Виктор Томенко принял отставку министра спорта Алексея Перфильева, сообщает пресс-служба правительства региона.

14 апреля состоялась встреча Виктора Томенко с Алексеем Перфильевым, где министр обратился с просьбой об отставке по собственному желанию. Глава региона отставку принял. Алексей Перфильев будет уволен с должности с 19 апреля.

По словам министра, его решение вызвано семейными обстоятельствами.

«Я никуда не уезжаю, остаюсь жить в Алтайском крае и, по мере сил и времени, продолжу участвовать в спортивной и общественной жизни нашего региона», — сказал глава ведомства.

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Спорт Министр спорта Алтая Алексей Перфильев уходит в отставку

Он неоднократно заявлял, что не держится за свою должность. В большом интервью amic.ru летом 2021 года министр говорил, что в любом случае в будущем намерен переехать на другую работу в Москву.

Алексей Анатольевич Перфильев родился 27 февраля 1976 года в Барнауле. Окончил среднюю школу № 49. Первое высшее образование получил в Алтайском государственном медицинском университете (1993−1999) по направлению «Лечебное дело», учился в интернатуре и аспирантуре. Защитил кандидатскую диссертацию. Второе — в алтайском филиале РАНХиГС (2011−2013) по направлению «Государственное и муниципальное управление». В 2018-м стал министром спорта Алтайского края.

Мастер спорта России по настольному теннису (1993).