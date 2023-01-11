Единственную шайбу у динамовцев при счёте 0:5 за три минуты до финальной сирены забросил Артём Кокшаров

11 января 2023, 10:17, ИА Амител

Фото: unsplash.com

ХК «Динамо-Алтай» в гостях потерпел поражение от самарского ЦСК ВВС. Первая игра четырёхматчевой серии в рамках первенства ВХЛ состоялась 10 января и завершилась поражением барнаульских хоккеистов со счётом 1:5.

Как мы уже сообщали, перед визитом в Поволжье Артемий Лакиза, который исполнял обязанности главного тренера «Динамо-Алтая», стал полноценным наставником барнаульцев. Однако перемены не помогли алтайским хоккеистам удачно провести первый в наступившем году матч. Единственную шайбу у динамовцев при счёте 0:5 за три минуты до финальной сирены забросил Артём Кокшаров.

После этой неудачи барнаульцы остаются на пятом месте турнирной таблицы. 11, 13 и 14 января ЦСК ВВС и «Динамо-Алтай» проведут ещё три игры в Самаре. Они будут начинаться в 22 часа по алтайскому времени.

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