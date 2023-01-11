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ХК «Динамо-Алтай» в гостях потерпел поражение от самарского ЦСК ВВС

Единственную шайбу у динамовцев при счёте 0:5 за три минуты до финальной сирены забросил Артём Кокшаров

11 января 2023, 10:17, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

ХК «Динамо-Алтай» в гостях потерпел поражение от самарского ЦСК ВВС. Первая игра четырёхматчевой серии в рамках первенства ВХЛ состоялась 10 января и завершилась поражением барнаульских хоккеистов со счётом 1:5.

Как мы уже сообщали, перед визитом в Поволжье Артемий Лакиза, который исполнял обязанности главного тренера «Динамо-Алтая», стал полноценным наставником барнаульцев. Однако перемены не помогли алтайским хоккеистам удачно провести первый в наступившем году матч. Единственную шайбу у динамовцев при счёте 0:5 за три минуты до финальной сирены забросил Артём Кокшаров.

После этой неудачи барнаульцы остаются на пятом месте турнирной таблицы. 11, 13 и 14 января ЦСК ВВС и «Динамо-Алтай» проведут ещё три игры в Самаре. Они будут начинаться в 22 часа по алтайскому времени.

Прямые трансляции можно смотреть на сайте «Алтайский спорт».

Комментарии 6

  • 5 из 5!!! Не пора ли разогнать шарашку? Смысл такого соревнования?
    11 января, Гость   Ответить
  • И смена тренера не помогла. Может дело то не в тренерах?
    11 января, Гость   Ответить
  • Это не шарашка - Это ВЫСШАЯ ЛИГА россиийского хоккея. В Высшей лиге почетно занимать даже последнее место. Правда других лиг ниже нет и есть две выше высшей - зато всё равно ВЫСШАЯ! Но мне кажется у нашей команды есть какой-то план, как у красноярских рысей в предыдущие годы)))
    11 января, Гость   Ответить
  • Гость, есть какой-то план --- Да стопудов что-то задумали)))
    11 января, Гость   Ответить
  • есть какой-то план, как у красноярских рысей в предыдущие годы))) Это не у рысей план был,а у наших- проиграть в финале почётно,ибо денег на путь выше нет.Да и игроки не дураки-выигрывать и на следующий год вставать на биржу, а делать они больше ничего не умеют. Грузчиками?
    11 января, Гость   Ответить
  • а еще позже нельзя начинать матчи? А то вдруг кому то с утра никуда не надо и он придет на матч. Все для удобства зрителей я так понимаю.
    11 января, Гость   Ответить
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