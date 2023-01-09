Хоккеист из Барнаула оформил первый хет-трик в заокеанской карьере

Всего 22-летний Кирилл Марченко провёл в НХЛ 15 матчей, в которых забросил в ворота соперников 8 шайб

09 января 2023, 06:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Уроженец Барнаула Кирилл Марченко оформил свой первый хет-трик в заокеанской хоккейной карьере. В ночь с 7 на 8 января нападающий клуба «Коламбус Блю Джекетс» трижды поразил ворота «Каролины Харрикейнз» в очередной игре чемпионата НХЛ.

В итоге основное время матча и овертайм не выявили победителя — 3:3, а в серии буллитов точнее стали хоккеисты «Коламбуса» — 4:3. Причём один из послематчевых штрафных бросков реализовал всё тот же Марченко.

Марченко родился в 2000 году в Барнауле. Здесь же начал заниматься хоккеем в спортшколе имени Алексея Черепанова. В 10-летнем возрасте Кирилл вместе с семьёй переехал жить в Тюмень, где и продолжил хоккейные тренировки. В 2018 году «Коламбус» выбрал Марченко во втором раунде драфта НХЛ. В этом сезоне форвард дебютировал в основе «жакетов».

12 декабря барнаулец забил свой первый гол за «Коламбус» в игре регулярного чемпионата против «Лос-Анджелес Кингз», а его команда тогда выиграла со счётом 6:5. И вот сегодня Марченко оформил свой первый хет-трик в НХЛ. В итоге его признали первой звездой матча.

Всего на данный момент 22-летний хоккеист провёл в Национальной хоккейной лиге 15 матчей, в которых забросил в ворота соперников 8 шайб.

8 января в составе «Каролины» на лёд выходил ещё один уроженец Барнаула — Андрей Свечников. В этом сезоне он является одним из лучших бомбардиров своей команды по системе «гол плюс пас». Однако во встрече с «Коламбусом» Свечников результативными действиями не отметился.