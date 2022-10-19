Хоккеисты «Динамо-Алтай» в третий раз проиграли в Набережных Челнах

Хоккеисты клуба «Динамо-Алтай» вновь уступили в Набережных Челнах. Третья встреча с «Челнами» в рамках первенства ВХЛ состоялась 18 октября и завершилась поражением барнаульцев со счётом 6:7.

По ходу игры алтайские хоккеисты проигрывали — 3:7. Затем сократили отставание в счёте до минимума, но уйти от поражения так и не смогли.

Напомним, 15 и 16 октября соперники уже дважды встречались в Набережных Челнах. Тогда барнаульцы оба раза проиграли с результатами 1:3 и 2:4.

«Динамо-Алтай» по-прежнему на втором месте турнирной таблицы. «Челны» поднялись на третью строку. При этом хоккеисты из Татарстана провели на четыре игры меньше и по потерянным очкам уже опережают барнаульцев. Сегодня команды проведут заключительный матч серии на площадке «Челнов».